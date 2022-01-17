В одной из квартир на проспекте Энергетиков в Санкт-Петербурге следователи обнаружили труп ребенка. Сообщение о смерти младенца поступило от его дедушки, написало РИА ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, прибывшие в квартиру правоохранители нашли тело младенца, однако следов насилия на нем зафиксировано не было. Медэкспертиза установит точные причины смерти ребенка.

В ведомстве также отметили, что мать младенца была лишена родительских прав на первого ребенка, а ее муж сейчас находится в СИЗО по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью своей возлюбленной.