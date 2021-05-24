Петербурженка провезла своего возлюбленного на капоте несколько километров. Видео

В Санкт-Петербурге женщина провезла мужчину на капоте несколько километров. Он проехал от Красного Села до деревни Яльгелево.

Видео инцидента появилось вечером 23 мая в социальных сетях. По видеозаписи с камер скрытого наблюдения видно, как мужчина целенаправленно шел к машине женщины. Он попытался открыть дверь автомобиля, но петербурженка забаррикадировалась.

Когда она пыталась уехать, он побежал за автомобилем, запрыгнул на него и не слезал даже на светофорах. Девушка, по данным «Фонтанки», не соглашалась остановиться около восьми километров.

Как сообщил Life, перед этим мужчина и женщина выпивали в квартире и поссорились. После этого она прокатила его на капоте. По данным издания, путь составил 13 километров.

Теперь ссору влюбленных будут разбирать в полиции.

В январе в Биробиджане водитель иномарки на скорости подхватил сотрудника ДПС и прокатил его на капоте. Лихача задержали. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.