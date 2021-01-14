Лихач «прокатил» на капоте полицейского в Биробиджане

В Биробиджане водитель иномарки на скорости подхватил сотрудника ДПС и «прокатил» его на капоте. Лихача задержали. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В соцсетях появилось видео, на котором сотрудники ДПС пытаются остановить легковой автомобиль, водитель которого решил скрыться. Служебная машина пыталась преградить ему дорогу, но попытка не удалась — нарушитель умчался. Через время иномарку нашли в одном дворе, там сотрудники были вынуждены применить силу, даже были слышны выстрелы. К этому времени к ним на подмогу приехала еще одна машина ДПС.

В результате на капоте автомобиля злоумышленника оказался один из полицейских. Он пытался остановить водителя, но сам покалечился — он сломал руку, когда упал с капота.

«Задержан 36-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти)», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По предварительным данным, мужчина был пьян. Его удалось задержать. Но, даже оказавшись на снегу, он пытался вырваться. В декабре 2020 года за вождение в нетрезвом виде его уже лишали водительских прав, пишет радиостанция Sputnik. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.