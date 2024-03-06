Происшествия 06 марта 2024, 09:21 Петербургского школьника увезли в реанимацию после катания по перилам на перемене «Mash на Мойке»: школьник попал в реанимацию, неудачно съехав по перилам РИА «Новости»

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В Санкт-Петербурге школьник неудачно прокатился по перилам во время перемены и получил травмы. Его увезли в реанимацию, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, в поселке Песочный в местной школе ученик пятого класса решил прокатиться по перилам. Потеряв равновесие, ребенок упал на лестницу. В результате он получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы костей черепа и различные ушибы.

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«Mash на Мойке» уточнил, что 11-летний мальчик из многодетной семьи. Его воспитывают отец — священнослужитель и мать-домохозяйка. Сейчас школьник находится под наблюдением врачей.

Ранее в приморском Партизанске пострадала школьница, упав с третьего этажа заброшенного здания завода. Ее с разными травмами увезли в больницу.