Происшествия 04 марта 2024, 11:33 Школьница упала с третьего этажа заброшенного завода в Приморье Прокуратура начала проверку после падения девочки с 3-го этажа завода в Приморье Пресс-служба прокуратуры Приморского края

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В приморском Партизанске школьница упала с третьего этажа заброшенного здания завода и получила травмы. Правоохранители начали проверку, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в прошлую субботу вечером несколько подростков пришли на территорию Химико-Фармацевтического завода на улице Кутузова и забрались на третий этаж заброшенного здания.

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Школьники решили перепрыгнуть через разрушенное перекрытие в полу. Одна из девочек, потеряв равновесие, рухнула на бетонный пол. Пострадавшую увезли в травматологическое отделение КГБУЗ «Партизанская городская больница № 1».

Прокуратура ищет собственника заброшенного здания, а также устанавливает полную картину случившегося.

Правоохранители также проверят ответственных лиц, которые не ограничили доступ детям к «заброшке».

Ранее в Искитиме две школьницы, катаясь на тюбинге, врезались в дерево. Одну из них увезли в отделение реанимации, вторую — положили в местную больницу.