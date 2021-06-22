Более 200 пассажиров эвакуировали из петербургского метро

Из метро Санкт-Петербурга пришлось эвакуировать более 200 человек. Пассажиров подземки выводили после пробоя кабеля в тоннеле станции «Парнас».

Шнур повредило в фидерной зоне, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по транспорту.

Со станции «Парнас» вывели 118 человек, еще 134 — с «Проспекта Просвещения». Пострадавших нет. Пассажиров эвакуировали из аварийного участка по тоннелю.

В петербургском метрополитене ранее предупредили об остановке движения на участке, поскольку в фидерной зоне в тоннеле «Парнаса» пробило кабель. Закрыть пришлось несколько станций, к ним направили наземный транспорт. Людей развозили бесплатно.