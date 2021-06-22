Крупный сбой случился на второй линии метро Петербурга

Движение поездов остановилось на севере второй («синей») линии метро Санкт-Петербурга. Как сообщила «Фонтанка» со ссылкой на комитет транспорта, закрыты станции «Парнас», «Озерки», «Проспект Просвещения» и «Удельная».

Причиной сбоя движения поездов стал пробой кабеля в тоннеле станции «Парнас». В час пик поезда останавливались между станциями. Движение осуществлялось только от «Купчина» до «Проспекта Просвещения» и обратно.

На место происшествия выехали председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков и начальник Петербургского метрополитена Евгений Козин.

Для того, чтобы жители могли добраться до дома, власти распорядились усилить движение общественного транспорта.

Вторая линия метро связывает север и юг города, станция «Парнас» является конечной.