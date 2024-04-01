Происшествия 01 апреля 2024, 05:03 Спецслужбы Украины обманом заставили россиянку поджечь полицейский участок «Известия»: Украина обманом вовлекает россиян в террористическую деятельность РИА «Новости»

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Спецслужбы Украины начали обманом вовлекать россиян в террористическую и диверсионную деятельность. «Известия» рассказали об одной из пострадавших от их работы.

Жертвами украинских кураторов чаще всего становятся пожилые люди и молодежь. Работают с ними в традициях телефонных мошенников: сначала обманом заставляют отдать деньги, после чего толкают на преступление.

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Одна из пострадавших отдала мошенникам все свои сбережения. После этого они убедили ее поджечь отдел полиции. Причем женщина была уверена, что таким образом помогает поймать злоумышленников.

«Мне позвонили якобы из ФСБ, представился, Дмитрий Викторович, что уже напали на след, и след ведет в ОВД. Сейчас их отследили. Вот надо взять это, это и поджечь, чтобы создать панику. Они будут выскакивать, и наши люди, ФСБ их задержат», — рассказала пострадавшая.

Ранее МИД РФ обвинил Украину в организации террористических атак на территории России и потребовал прекратить поддержку терроризма, выдать виновников преступлений и возместить нанесенный ущерб.