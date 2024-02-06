06 февраля 2024, 22:48
Водитель на большой скорости сбил женщину в Санкт-Петербурге
Шофер Mercedes на большой скорости сбил женщину и врезался в Suzuki в Петербурге
В Санкт-Петербурге автомобиль Mercedes на большой скорости сбил пешехода и врезался в Suzuki. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД РФ по городу и области
Происшествие случилось 6 февраля в 18:10 на Пяти Углах рядом с домом 18 по Загородному проспекту. В результате ДТП сильно пострадала женщина, ее отправили в больницу в тяжелом состоянии. Пациентка переходила дорогу, когда ее сбила иномарка.
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Также травмы средней тяжести получил 40-летний водитель Mercedes, его госпитализировали. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.
В этот же день произошло еще одно ДТП в Ленинградской области. В Пушкине на перекрестке Октябрьского бульвара и Церковной улицы на тротуар вылетели две легковых машины и сбили пешехода.
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