Происшествия 06 февраля 2024, 20:25 Иномарка вылетела на тротуар и сбила женщину в Ленинградской области Женщина-пешеход пострадала в ДТП с двумя автомобилями в Ленинградской области

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В Ленинградской области в Пушкине на перекрестке Октябрьского бульвара и Церковной улицы произошло ДТП. Там на тротуар вылетели два легковых автомобиля и сбили прохожую, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

В ведомстве уточнили, что 6 февраля днем машина Ford, поворачивая налево, врезалась в автомобиль Kia. Обе машины вынесло на тротуар, где стояла 71-летняя женщина и ждала, когда загорится зеленый сигнал светофора.

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От удара пенсионерку перевернуло в воздухе и подбросило. Пострадавшую увезли в больницу в состоянии средней тяжести.

Находившаяся в салоне Ford 31-летняя девушка также получила травмы. О ее самочувствии не уточняется.

Сотрудники полиции организовали проверку после ДТП. Все причины и обстоятельства аварии установят правоохранители.

Lexus также вылетел на тротуар на севере Москвы. Очевидцы также рассказали, что иномарка наехала на женщину. Однако сотрудники столичной Госавтоинспекции заявили, что пострадавших в аварии не было.