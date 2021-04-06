Петербургский нефролог признался в убийстве жены через 11 лет. Его показания вызвали сомнения

Главный нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков написал чистосердечное признание в том, что по неосторожности убил свою жену в 2010 году. Адвокат потерпевших Александр Почуев, защищавший петербургского историка-расчленителя Олега Соколова, заявил «360», что искренность признаний врача вызывает сомнения.

«Следствием было озвучено, что он дал чистосердечное признание. Оно есть в материалах дела, но о чем оно? О том, что толкнул, и Ирина Геннадьевна упала, ударилась головой об угол, и наступила смерть, после чего он припрятал тело. Это сегодня на пресс-подходе было обозначено защитой, что было такое чистосердечное признание, но оно было дано в два часа ночи, после 12 часов допросов, и у защиты возникли большие сомнения по адекватности, по искренности данного признания, вообще его допустимости, потому что дано оно было изначально в отсутствие адвоката», — сообщил Почуев.

Защитник отметил, что у семьи погибшей женщины тоже большие сомнения в искренности этого признания. Он напомнил, что в России действует презумпция невиновности, поэтому обвинение не может строиться только на чистосердечном признании.

«Поэтому семья ждет каких-то объективных сведений от следствия. Я сейчас вступил в дело, подал ходатайство об ознакомлении с материалами, и после этого будет понятно», — сказал он.

Тело жены Земченкова, убитой 11 лет назад, до сих пор не нашли. Адвокат рассказал, что нефрологу все эти годы предлагали признаться в содеянном для прекращения дела по статье о причинении смерти по неосторожности. Почуев отметил, что в такой версии следствия для семьи не было бы ничего нового.

Почуев считает, что Земченков мог дать признание под давлением следователей.

«Опытные оперативники из уголовного розыска знают, как склонить любого человека к даче нужных им показаний. Там пока физического насилия никто не обнаружил, там сегодня ходил представитель ОНК к Александру Юрьевичу, пока результатов мы еще не знаем, но вроде там ничего фатального не было», — сказал адвокат.

Ирина Земченкова пропала в марте 2010 года. Земченков сам заявил о пропаже супруги, сообщив, что она ушла из дома и не вернулась. Врач даже участвовал в передаче «Жди меня». Уголовное дело об убийстве завели сразу после исчезновения женщины, но все эти годы никакого продвижения в расследовании не было. Но в декабре прошлого года отец Земченковой обратился к главе СК, после чего к делу подключились сотрудники Главного управления ведомства. Сейчас следствие рассматривает версию, что Земченков убил жену при ссоре в квартире, а после этого расчленил ее тело и выбросил останки в мусорные контейнеры. Сейчас нефролог находится под арестом.