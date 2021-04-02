Обвиняемого в убийстве жены главного нефролога Петербурга арестовали

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал главу городского нефрологического центра Александра Земченкова. Врача обвинили в убийстве жены в 2010 году. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

Под стражей Земченков останется до 27 апреля.

По версии следствия, в марте 2010 года нефролог повздорил со своей женой и убил ее. Труп женщины он разрезал на части и вынес из квартиры. После чего обратился в полицию и сообщил, что его супруга пропала без вести.

Следователи завели уголовное дело, но его расследование несколько раз останавливали. В последний раз его возобновили после того, как отец убитой женщины напрямую обратился к главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину.

Задержали Земченкова 30 марта, а на следующий день предъявили обвинения.

По данным СМИ, в ходе допроса он несколько раз отрицал свою вину, но в конце дал признательные показания. По его словам, в ходе ссоры он сильно толкнул жену, она упала и ударилась головой. От полученной травмы она скончалась на месте. Он решил избавиться от тела, разрезал его и раскидал по мусорным контейнерам.

После этого долгое время он принимал участие в поисках пропавшей супруги, записывал видеообращения и даже обращался в программу «Жди меня».