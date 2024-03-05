Происшествия 05 марта 2024, 18:23 Петербургский физрук выбил зубы младшекласснику из-за неудачной шутки Учитель физкультуры в Петербурге выбил зубы младшекласснику Pxhere

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В Санкт-Петербурге учитель физкультуры ударил по лицу ученика младших классов и выбил ему два зуба. Об этом сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел в школе № 247. Девятилетний мальчик спрятался за углом на перемене, решив напугать одноклассников, но вместо этого оказался перед учителем. Мужчина рефлекторно выставил руку и попал по лицу школьника. После этого преподаватель сделал мальчику замечание и пошел дальше. Школьника пришлось доставить в травмпункт.

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По данным источника, физрук занимается айкидо и иногда общается с подопечными «слишком жестко». Мужчина получил выговор от завуча и написал объяснительную записку.

В феврале девятилетний школьник в Свердловской области попал в травмпункт с 27 проколами от циркуля на руке. Учительница наказала ребенка за плохое поведение. Полиция организовала проверку.