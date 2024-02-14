Происшествия 14 февраля 2024, 07:49 Учительница на Урале изранила циркулем непослушного школьника E1.ru: учительница в Свердловской области 27 раз уколола школьника циркулем Unsplash

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В Асбестовском городском округе Свердловской области девятилетний школьник попал в травмпункт с 27 проколами циркулем на руке. Таким способом учительница наказала его за плохое поведение. Полиция начала проверку, сообщил сайт E1.ru.

Второклассник в поселке Малышева 16 февраля вернулся домой с исколотой рукой. Он заявил отцу, что так классная руководительница наказала его за непослушание. На перемене он отобрал у девочки свой дневник и поцарапал ее циркулем. Одноклассница пожаловалась учительнице.

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Во время урока женщина вывела мальчика из-за парты, взяла циркуль и стала протыкать ему кожу, спрашивая, понравилось ли. Отец отвез сына в травмпункт обработать проколы. На тыльной стороне ладони насчитали 27 ранок.

«Позже учитель прислала сообщение, извинилась, объяснила, что „дала волю эмоциям“. Я не знал, что ответить», — сказал родитель.

Учительница, по информации издания, ушла на больничный, а в школе началась служебная проверка. Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что полицейские опросили участников происшествия и по итогам проверки примут процессуальное решение.

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