Петербургский фитнес-клуб закрыли после отравления детей в бассейне

Сотрудники надзорного ведомства в ходе проведенной проверки нашли нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В связи с тем, что они угрожали жизни и здоровью посетителей, владелец клуба получил предписание о приостановке работы.

Как напомнило Ura.ru, пятеро детей попали в больницу после посещения бассейна, еще трое получили медицинскую помощь на месте. Врачи диагностировали у малышей отравление парами хлора.

Специалисты не исключили, что в воде развели слишком большое количество едкого вещества. Собственную проверку начала городская прокуратура.

В комитете здравоохранения Санкт-Петербурга рассказали, что двое детей попали в реанимацию. Они находятся в состоянии средней тяжести, и за ними наблюдают медики. Состояние остальных госпитализированных стабильное, но они также остаются под вниманием специалистов.