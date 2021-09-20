Песков заявил о принятых мерах после прошлых трагедий со стрельбой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу трагедии в Перми, которая произошла утром в понедельник, 20 сентября, в одном из учебных учреждений. По его словам, необходимые законодательные меры после прошлых трагедий были приняты.

«Была проделана немалая работа, внесены изменения в законодательство, приняты все необходимые меры, чтобы выполнить поручение президента, которое было ранее дано. К сожалению, трагедия произошла, и ее предстоит проанализировать», — процитировал ТАСС Пескова.

Представитель Кремля добавил, что правоохранительные органы будут разбираться, что стало причиной стрельбы.

«Здесь, безусловно, экспертную оценку нужно будет давать правоохранительным органам. Судя по всему, речь идет все-таки о неких отклонениях молодого человека, который совершил это убийство. Я думаю, что специалистам нужно разобраться с этим и попытаться понять, что стало причиной для этой трагедии», — сообщил Песков.

Ранее студенты Пермского университета рассказали, что происходило во время занятий, когда началась стрельба. По рассказам очевидцев, люди в панике выпрыгивали из окон здания.