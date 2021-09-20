«Люди на панике выпрыгивали из окон». Очевидцы рассказали о стрельбе в Перми

Студенты Пермского университета рассказали, что происходило во время занятий в вузе, когда началась стрельба. По рассказам очевидцев, стрелок убил охранника. Об этом они сообщили «360».

Очевидец Алексей сообщил «360», что в университете только два охранника, и кроме них и турникетов в корпусах никакой защиты больше не предусмотрено.

«Должна была сработать тревога, но ее не было. Ни я, ни кто-либо другой ее не слышал. Ребята которые меня не пустили в универ, сказали, что охранник на входе убит», — рассказал он.

По словам Алексея, нападавший зашел в вуз в полном обмундировании.

«Сначала убил охранника, потом устроил стрельбу возле фонтана и зашел в восьмой корпус. Ребята, которые были в химе, видели его и испугались, а один из охранников просто стал звонить в полицию», — сказал очевидец.

Алексей утверждает, что в поведении выжившего охранника не было признаков тревоги, в то время как «люди в восьмом корпусе на панике выпрыгивали из окон».

Студент вуза Михаил рассказал, что звуки стрельбы были слышны и на улице, и в здании корпуса вуза.

«У нас была практика. И мы услышали хлопки на улице. Мы забаррикадировались в корпусе. И сказали лежать. Мы все ждали около часа. Были хлопки на этаже, на улице. Потом пришли сообщения, что нас эвакуируют, и что все хорошо», — рассказал студент.

Студент также сообщил, что лично он не видел пострадавших после стрельбы.

Еще одна студентка вуза ранее рассказала «360», что была в том же корпусе, где стрелок, предположительно, открыл огонь. Какое-то время девушка сидела с однокурсниками, закрывшись в аудитории.

В связи со стрельбой в Пермском крае по указу губернатора отменили занятия во всех школах и колледжах региона.