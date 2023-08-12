Эксклюзив 12 августа 2023, 12:49 Пешеход расстрелял машины на трассе в Люберцах

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Очевидцы сообщили «360», что мужчина с травматическим пистолетом стреляет по машинам на Тураевском шоссе в Люберцах. По их данным, люди вынуждены выбегать из автомобилей. Информации о пострадавших нет.

«Стреляют, не ехать! Все из машин выбегают», — предупредили и местные жители в комментариях в сервисе «Яндекс.Карты».

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Очевидцы отметили, что на данный момент полиция еще на месте, но все уже спокойно и «можно ехать не опасаясь». В соцсетях появилось видео с участка трассы, где все происходило.

По данным Telegram-канала SHOT, пешеход стрелял, предположительно, из травмата, под огонь попадали все проезжавшие машины. Стрелка уже поймали, причины его поступка неизвестны. Информация уточняется.

Ранее, 9 августа, стало известно, что в центре Екатеринбурга неизвестный на самокате выстрелил в затонированное стекло Mercedes генерального директора одной из фирм. Владелица автомобиля расценила это как покушение на свою жизнь и предположила, что заказчиком был другой бизнесмен, задолжавший ей 15 миллионов рублей.