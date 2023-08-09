Криминал 09 августа 2023, 09:27 Самокатчик в центре Екатеринбурга обстрелял машину. Владелица авто назвала подозреваемого Неизвестный на самокате обстрелял черный Mercedes в центре Екатеринбурга

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На Московской улице в центре Екатеринбурга неизвестный на самокате обстрелял автомобиль Mercedes, на котором ездила генеральный директор одной из фирм. Женщина заявила сайту E1.ru, что заказчиком нападения мог стать ее должник.

Утром 8 августа она приехала в администрацию Верх-Исетского района и оставила машину на парковке у здания через дорогу, на Московской улице, 19. Судя по записям с камер видеонаблюдения, неизвестный на самокате подъехал к Mercedes, спешился, подошел к задней пассажирской двери и выстрелил в затонированное окно.

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«Считаю, что это было покушение на меня. Стреляли на уровне головы», — сказала женщина.

Она предположила, что нападение мог организовать знакомый бизнесмен. Он задолжал ей 15 миллионов рублей, и недавно суд обязал вернуть деньги. Владелица фирмы, которой принадлежит авто, написала заявление в полицию.

В России стали чаще фиксировать преступления, которые совершили на электросамокатах, сообщили «Известия». Грабители бесшумно подъезжали, срывали цепочки и увозили электронику.