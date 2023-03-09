Происшествия 09 марта 2023, 19:00 Персональные данные студентов и учителей ВШЭ утекли в Сеть Роскомнадзор проверит возможную утечку персональных данных в Высшей школе экономики freepik

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Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных в Высшей школе экономики. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе ведомства.

В РКН уточнили, что оператор уведомил об инциденте в сроки, установленные законом.

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Ранее в университете рассказали, что почтовые сервисы ВШЭ атаковали злоумышленники. В соцсетях появилась информация, что были украдены сканы паспортов выпускников и сотрудников учебного заведения, а также списки сотрудников, имеющих отсрочку от мобилизации.

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На сайте вуза появилось сообщение, что учебный процесс в университете продолжился в обычном режиме, несмотря на кибератаку. Работа сервисов будет восстановлена в ближайшее время, а информацию об утечке проверит внутренняя служба безопасности.

«Служба безопасности университета анализирует появившиеся сообщения о возможной утечке данных и уже предпринимает необходимые действия для защиты сотрудников и студентов», — говорится сообщении.

Ранее в Сеть утекли данные пользователей онлайн-платформы правовой помощи «СберПраво». В украденных файлах были имена и фамилии, 115 тысяч телефонных номеров, 72 тысячи адресов электронной почты, а также даты рождения.