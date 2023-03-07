Общество 07 марта 2023, 12:53 Данные пользователей сервиса «СберПраво» утекли в Сеть — СМИ Роскомнадзор проверит информацию о сливе базы данных сервиса «СберПраво» freepik

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Специалисты Роскомнадзора проверят информацию и возможной утечке данных сервиса «СберПраво», рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства. Там добавили, что пока не получали уведомлений от компании.

«Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных пользователей онлайн-платформы правовой помощи „СберПраво“, — сообщили в Роскомнадзоре и добавили, что по состоянию на 11:00 7 марта представители сервиса не уведомляли контрольный орган об утрате информации.

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Ранее Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что в свободном доступе оказались данные о пользователях онлайн-платформы правовой помощи «СберПраво». Источник издания рассказал, что в Сети оказались три файла. В них — имена и фамилии, 115 тысяч телефонных номеров, 72 тысячи адресов электронной почты, даты рождения и создания записей. База свежая, сведения в ней обновляли не ранее 8 февраля 2023 года.

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В конце февраля стало известно об утечке данных из Агентства стратегических инициатив. В Сети оказались почти 45 тысяч строчек с информацией.