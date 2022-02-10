Пермский стрелок Бекмансуров упал в суде и пробил головой потолок

Студент Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу из ружья в Пермском государственном национальном исследовательском университете, упал во время заседания суда, сообщает «360».

Во время перерыва в заседании Бекмансурова вели в конвойную. Студент случайно споткнулся на лестнице, пробил головой панель подвесного потолка и упал. Из-за того, что Бекмансурову ампутировали ногу, самостоятельно встать он не мог. Пермский стрелок смог подняться на ноги только при помощи сопровождающих.

После стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете завели еще одно уголовное дело — о повреждении имущества вуза и припаркованных автомобилей. Об этом 10 февраля сообщила судья Дзержинского районного суда Перми.

Кроме того, суд продлил арест Тимура Бекмансурова еще на несколько месяцев. Ориентировочно он будет находиться под стражей до 22 мая.

В ходе заседания правительства, которое состоялось в сентябре 2021 года, премьер-министр России Михаил Мишустин назвал произошедшее в пермском университете страшной трагедией, заявил о необходимости поддержать пострадавших и родственников погибших. Он также потребовал принять все необходимые меры, «чтобы люди своевременно, без задержек и проволочек, получили положенные им выплаты», сообщило ранее RT.