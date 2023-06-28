Происшествия 28 июня 2023, 20:21 Пермские подростки поздравили друга с днем рождения тортом из сожженых крыс «Пермь ЧП и ДТП»: школьники на день рождения друга живьем сожгли крыс Freepik

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В Перми школьники сожгли живых крыс, чтобы поздравить друга с днем рождения. Об этом сообщил Telegram- канал «Пермь ЧП и ДТП, новости».

Весь процесс подростки снимали на видео. Школьники жгли еще живых пищащих грызунов на костре. Крыс, которые хотели сбежать, они отправляли в огонь обратно палками. Когда животные умерли, в одно из мертвых тел школьники воткнули бенгальский огонь и подожгли.

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«С Днем Рождения», — комментировали школьники свои действия.

Читатели канала детей осудили. Многие комментаторы сошлись во мнении, что школьники совершили плохой поступок и нужно наказать не только их, но и родителей. Однако некоторые авторов ролика защитили, аргументируя это тем, что подростки помогают коммунальщикам очищать город от крыс, разносящих разные болезни.

Ранее камеры видеонаблюдения засняли, как дети в Белоозерском пинали живого ежа вместо мяча. Местные жители рассказали, что животное обитало на участке соседей. Его любили и подкармливали, но теперь еж вряд ли вернется.