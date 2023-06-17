Происшествия 17 июня 2023, 10:49 «Ужасающая жестокость». Дети играли живым ежом как футбольным мячом в Белоозерском Камеры видеонаблюдения засняли, как дети в Белоозерском пинали живого ежа вместо мяча скриншот с видео / Соцсети

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Двое детей сыграли живым ежом в футбол. Несовершеннолетние со всей силы пинали животное, свернувшееся клубком, пасую друг другу. Их заняли камеры наблюдения, запись опубликовал Telegram-канал «Раменское».

«Ужасающая детская жестокость», — написал автор публикации.

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Местный житель сообщил, что еж не первый год жил на участке соседей. Животное очень любили и подкармливали. После таких «игр» зверек, скорее всего, не выжил, рассказал он.

«Убедительная просьба всех родителей поговорить со своими детьми, что с животными так обращаться нельзя», — добавил житель.

Читатели канала пришли в ужас, у них сразу же появилось множество вопросов к родителям, которые так воспитали детей. Их потребовали наказать по всей строгости.

«Что творится с детьми? Ни капли сострадания к живому существу!»

«Дети — отражение родителей»;

«Надо учить детей добру, милосердие, сострадание. Уважать и ценить свою и чужую жизнь!» — комментировали читатели.