17 июня 2023, 10:49
«Ужасающая жестокость». Дети играли живым ежом как футбольным мячом в Белоозерском
Камеры видеонаблюдения засняли, как дети в Белоозерском пинали живого ежа вместо мяча
Двое детей сыграли живым ежом в футбол. Несовершеннолетние со всей силы пинали животное, свернувшееся клубком, пасую друг другу. Их заняли камеры наблюдения, запись опубликовал Telegram-канал «Раменское».
«Ужасающая детская жестокость», — написал автор публикации.
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Местный житель сообщил, что еж не первый год жил на участке соседей. Животное очень любили и подкармливали. После таких «игр» зверек, скорее всего, не выжил, рассказал он.
«Убедительная просьба всех родителей поговорить со своими детьми, что с животными так обращаться нельзя», — добавил житель.
Читатели канала пришли в ужас, у них сразу же появилось множество вопросов к родителям, которые так воспитали детей. Их потребовали наказать по всей строгости.
«Что творится с детьми? Ни капли сострадания к живому существу!»
«Дети — отражение родителей»;
«Надо учить детей добру, милосердие, сострадание. Уважать и ценить свою и чужую жизнь!» — комментировали читатели.
Дети
Животные
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