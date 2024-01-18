18 января 2024, 18:34
Пермские подростки назвали шуткой избиение полуголого мальчика на морозе
МВД: подростки из Перми назвали шуткой избиение полуголого мальчика на морозе
Инспекторы по делам несовершеннолетних в Перми оперативно установили личности подростков на видео с избиением бегающего в одних трусах и шапке на морозе сверстника. Мальчики заявили, что это было шуткой. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
По данным ведомства, пинающими мальчика на видео оказались ученики местной школы 2009, 2011 и 2012 годов рождения.
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«С их слов, ребята являются друзьями. Произошедшее было шуткой, они так веселились», — заявили правоохранители.
Подростки утверждали, что приятель сам снял с себя всю одежду. Якобы он захотел побыть на холоде, чтобы заболеть и пропустить занятия в школе.
Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту издевательств школьников над сверстником в Перми. Следователи также представят ему доклад о произошедшем.
Пермь
МВД РФ
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