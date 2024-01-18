Происшествия 18 января 2024, 18:34 Пермские подростки назвали шуткой избиение полуголого мальчика на морозе МВД: подростки из Перми назвали шуткой избиение полуголого мальчика на морозе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Инспекторы по делам несовершеннолетних в Перми оперативно установили личности подростков на видео с избиением бегающего в одних трусах и шапке на морозе сверстника. Мальчики заявили, что это было шуткой. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

По данным ведомства, пинающими мальчика на видео оказались ученики местной школы 2009, 2011 и 2012 годов рождения.

Реклама

«С их слов, ребята являются друзьями. Произошедшее было шуткой, они так веселились», — заявили правоохранители.

Подростки утверждали, что приятель сам снял с себя всю одежду. Якобы он захотел побыть на холоде, чтобы заболеть и пропустить занятия в школе.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту издевательств школьников над сверстником в Перми. Следователи также представят ему доклад о произошедшем.