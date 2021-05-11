Пермяк спас годовалого ребенка от падения из окна

В Перми маленький ребенок чуть не выпал из окна, пока его мать спала в квартире. Мальчика спас неравнодушный сосед. Полиция начала проверку по факту случившегося.

В проеме открытого окна четвертого этажа в доме по улице Магистральной 10 мая заметили сидящего ребенка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермской области.

Полиция незамедлительно направилась на вызов. Когда стражи порядка прибыли на место, жизни мальчика ничто не угрожало.

«Предварительно установлено, что 28-летняя мать мальчика, употребив спиртное, уснула, оставив годовалого сына без присмотра», — уточнили в ведомстве.

Несчастного случая удалось избежать благодаря соседу женщины. Он проник в квартиру и снял ребенка с подоконника.

В отношении его матери начали проверку по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. По ее окончании примут процессуальное решение.

В Москве из окна седьмого этажа выпал двухлетний мальчик, которого оставили без присмотра. Ребенка доставили в больницу. Его мать во время случившегося была дома.