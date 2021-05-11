Двухлетний ребенок выжил после падения с седьмого этажа в Москве

Оставленный без присмотра двухлетний мальчик выпал из окна седьмого этажа жилого дома на северо-востоке Москвы. Пострадавшего ребенка срочно доставили в больницу. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, которая инициировала проверку.

По данным ведомства, все произошло во вторник, 11 мая, в доме в Шенкурском проезде. Мать ребенка в момент его падения находилась в квартире, но оставила сына без внимания.

Известно, что женщина воспитывает еще двоих детей.

В ходе начавшейся проверки сотрудники прокуратуры оценят работу уполномоченных органов опеки, которые должны следить за неблагополучными семьями. Кроме того, сотрудники ведомства проверят, как многодетная мать исполняет свои обязанности по воспитанию детей.