Перевозчик объяснил, откуда появилась информация об экстренной посадке Boeing в Симферополе

Экипаж рейса из Екатеринбурга объявил о нештатной посадке в Симферополе по регламенту работы аэропорта. В авиакомпании «Россия» объяснили «360», почему сложилась такая ситуация.

Перевозчик уточнил, что во время полета на воздушном судне сработал один из датчиков. На безопасность он никак не влиял, но по правилам необходимо было заявить об особенностях приземления.

«Согласно регламенту работы аэропорта Симферополя, борт объявил о нештатной посадке с привлечением специальных служб аэропорта. Самолет сел в штатном режиме», — подчеркнули в авиакомпании.

Ранее в СМИ появилась информация, что пассажирский лайнер Boeing 747 из Екатеринбурга экстренно сел в Симферополе. Представитель воздушной гавани опроверг информацию об аварийной посадке. На борту самолета находились около 200 пассажиров. В одной из публикаций говорилось, что пилоты сажали борт в ручном режиме.