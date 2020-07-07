Экстренную посадку Boeing опровергли в аэропорту Симферополя

«Рейс Екатеринбург — Симферополь приземлился в штатном режиме. В аэропорт Симферополя прибыл по расписанию», — заявил «360» представитель аэропорта Симферополя.

«Все остальные подробности надо выяснить у авиакомпании», — отметил он.

Согласно данным на онлайн-табло аэропорта Симферополя, речь идет об авиакомпании «Россия».

Ранее источник «Интерфакса» рассказал, что Boeing 747, летевший из Екатеринбурга, якобы экстренно сел в Симферополе. Он не уточнил причину такой посадки. По его словам, на борту находились около 200 пассажиров.

Позже радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на «Интерфакс» сообщила, что в кабине пилотов погасло табло. Им пришлось сажать самолет в ручном режиме.