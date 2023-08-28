Происшествия 28 августа 2023, 09:42 Перестрелка в отеле в Турции унесла жизнь человека Yeni Şafak: в отеле в Бодруме произошла перестрелка, один человек погиб РИА «Новости»

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Один человек погиб и трое получили ранения в результате перестрелки в отеле в провинции Бодрум в Турции. О ЧП сообщила местная газета Yeni Şafak.

По данным издания, столкновение произошло между тремя людьми, которые находились в отеле, и группой, которая приехала к зданию на автомобиле.

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По факту случившегося начали масштабное расследование, указала Yeni Şafak. Сотрудники полиции устанавливают местонахождение подозреваемых.

В минувшее воскресенье, 27 августа, Telegram-канал Shot сообщил о перестрелке в доме, расположенном в СНТ «Тихая Дубрава» в Подмосковье. По данным источника канала, в результате ранение в руку получил известный кинопродюсер Грант Палагаев. Официально данные о его ранении не подтверждали.

По данным Shot, в доме также обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями груди и головы.