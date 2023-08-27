Происшествия 27 августа 2023, 19:12 Продюсер Палагаев получил ранение в перестрелке в доме под Москвой — СМИ Shot: в Подмосковье в перестрелке ранен кинопродюсер Палагаев unsplash.com

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Известный кинопродюсер Грант Палагаев получил ранение в руку в результате перестрелки в его доме. Рядом с ним нашли тело с пистолетом в руке, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, вечером 26 августа в гости к продюсеру в его дом, расположенный в СНТ «Тихая Дубрава» в Подмосковье, пришли друзья. Всю ночь они веселились и выпивали. Ближе к концу вечеринки один из гостей, которого хозяин не знал, достал оружие и выстрелил в руку Палагаеву.

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«Тот потерял сознание», — отметили авторы статьи.

Когда продюсер очнулся, обнаружил рядом с собой тело незнакомого мужчины. Он получил ранения в грудь и голову. Правоохранители узнают обстоятельства случившегося и установят личность погибшего.

По факту убийства СК по Одинцову возбудил уголовное дело, сообщила пресс-служба подмосковного управления ведомства. Следователи уже осмотрели место происшествия, изъяли пистолет и другие вещественные доказательства.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. Допрашиваются свидетели», — уточнили в СК по Московской области.

Неизвестный в Подольске 26 августа открыл огонь на Тепличной улице. В результате происшествия пострадал один человек. Его доставили в больницу с телесными повреждениями.