Происшествия 10 апреля 2024, 01:37 «Перестал верить в Бога». В Зеленограде задержали пьяного мужчину, угрожавшего сжечь храм Росгвардейцы задержали пьяного дебошира, угрожавшего сжечь храм в Зеленограде РИА «Новости»

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В Зеленограде сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, который разбил икону и угрожал поджечь храм Архангела Михаила. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ведомства.

Тревожный сигнал поступил в дежурную часть межрайонного отдела вневедомственной охраны из храма, расположенного на улице Панфилова. Когда росгвардейцы прибыли по адресу, местный священнослужитель рассказал, что произошло.

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«Он пояснил, что неизвестный мужчина зашел в храм, выражался нецензурной бранью, угрожал физической расправой и поджогом, а также разбил кулаком икону „Неупиваемая Чаша“», — уточнило ведомство.

Сотрудники задержали нетрезвого дебошира. Позже выяснилось, что им оказался 37-летний уроженец Удмуртии, который ранее уже был судим. Внятно объяснить свой поступок он не смог.

На вопрос, почему он разбил икону, ответил, что якобы «перестал верить в Бога». Задержанного «неверующего» передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее полиция задержала поджигателя мемориала в Новой Москве, против которого возбудили уголовное дело.