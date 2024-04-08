Криминал 08 апреля 2024, 13:20 Полиция задержала подозреваемого в поджоге мемориала в Новой Москве ТАСС: полицейские задержали поджигателя мемориала в Новой Москве РИА «Новости»

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Правоохранительные органы задержали подозреваемого в поджоге посвященного участникам локальных конфликтов мемориала в Новой Москве. Об этом ТАСС рассказал глава пресс-службы главка МВД по Москве Владимир Васенин.

«Полиция установила и задержала подозреваемого в ходе оперативно-разыскных мероприятий, им оказался 49-летний местный житель», — отметил он.

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Против фигуранта завели дело по статье «Повреждение или уничтожение воинских захоронений, памятников или мемориальных сооружений». Максимальная санкция — до трех лет лишения свободы.

ЧП произошло вечером 5 апреля в поселении Десеновское. К закладному камню после террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» приносили игрушки и цветы, которые также оказались уничтожены. Местные власти заявляли об оперативном восстановлении мемориала после поджога.