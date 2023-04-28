28 апреля 2023, 11:31
Переполненный автобус в Кирове влетел в столб
Автобус в Кирове врезался в опору линии электропередач, пострадали более 20 пассажиров
В Кирове автобус на полной скорости врезался в опору линии электропередач. Пострадали 29 человек, в том числе водитель. «360» показал момент аварии и покореженный салон маршрутки.
Авария произошла 27 апреля на 15:20 на Производственной улице. По версии следствия, водитель автобуса № 38 не справился с управлением и врезался в столб. Следственное управление СКР по Кировской области завело уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
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Пострадали 28 пассажиров и водитель, уточнила Госавтоинспекция Кировской области. Возможную причину столкновения выяснил Telegram-канал Baza — 65-летний водитель уснул за рулем. Медицинская помощь, по информации журналистов, понадобилась всем пассажирам. Четырех человек госпитализировали, трое из них — дети.
ДТП со смертельным исходом произошло на Кубани. На дороге Краснодар — Кропоткин столкнулись три автомобиля, два человека погибли.
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