Происшествия 28 апреля 2023, 08:27 Два человека погибли и шесть пострадали в массовой аварии на Кубани МВД: 2 человека погибли и 6 пострадали в массовом ДТП в Усть-Лабинском районе Кубани

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В Усть-Лабинском районе Кубани произошло массовое ДТП с двумя погибшими и шестью пострадавшими. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Госавтоинспекторы проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося», — уточнили в ведомстве.

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Авария произошла на дороге Краснодар-Кропоткин, столкнулись три автомобиля.

Предварительно установлено, что 32-летняя жительница Ставропольского края на Lada Granta, выехала на встречку и столкнулась с Nissan Almera. После этого автомобиль отбросило в правый ряд, где он врезался в Volkswagen Polo под управлением 23-летнего местного жителя.

В результате аварии водитель Nissan Almera и 47-летний пассажир Lada Granta от полученных травм скончались на месте происшествия. В больницу с травмами различной степени тяжести доставили двух водителе и четырех пассажиров.

В январе полицейский на Кубани сбил на пешеходном переходе мужчину и скрылся.