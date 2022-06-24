Все шесть пострадавших в ДТП на Зубовском бульваре попали в больницы Москвы с переломами конечностей и травмами головы. Об этом сообщил источник «360». По факту аварии возбудили уголовное дело.

Среди пострадавших — Шамиль Х. (22 года), Нина Н. (19 лет), Анзор К. (23 года), Анастасия Г. (18 лет), Давид Д. (20 лет), уточнил собеседник «360». По его информации, всех молодых людей доставили в разные лечебные учреждения столицы.

По факту аварии возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы. ️

Жертвами аварии стали два человека — водитель и девушка. По предварительным данным, причиной стало нарушение правил дорожного движения. Автомобиль Mercedes выехал на запрещающий сигнал светофора и начал уходить от столкновения с такси. В итоге иномарка влетела в стену здания и загорелась.