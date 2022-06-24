Авария с Mercedes на Зубовском бульваре могла быть подстроена. Такую версию в беседе с «360» озвучила бабушка одной из пострадавших.

«Внучка сейчас лежит в больнице в состоянии средней тяжести. Она, по-моему, в сознании», — рассказала женщина.

Ее внучка 23 июня отпраздновала день рождения. Ей исполнилось 18 лет. Праздник прошел дома, в Земледельческом переулке, в кругу друзей. Некоторых из них семья девушки знала, о других впервые услышала только после аварии.

«Часть друзей мы не знаем. Что-то подозрительно это все, что машина какая-то левая, без номеров. Такое чувство, что все это сделано специально. Может быть, для кого-то. Ну почему машина без номеров была?» — сказала она.

Женщину удивило, что вечер именинница провела с подругами, а в машине были парни. Она не знает, в какой момент они присоединились к компании.

ДТП произошло утром 24 июня. Mercedes на большой скорости врезался в стену дома на Зубовском бульваре, 22/39, в Хамовниках и загорелся. Момент аварии попал на видео. Два человека погибли, шестеро пострадали. На кадрах с места происшествия видно, что машина сгорела дотла. Полиция сообщила, что водитель иномарки проехал на красный свет и не справился с управлением.