Эксклюзив 19 января 2024, 18:06 «Переломы и кровотечение». Пострадавшая в ДТП на юго-востоке Москвы рассказала о своем состоянии Пострадавшей в ДТП на остановке на юго-востоке Москвы предстоит операция на ноге Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы» / Соцсети

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Пострадавшая в аварии на остановке в московском районе Марьино рассказала «360» о своем самочувствии. Она также поделилась тем, что происходило на месте после ДТП.

Женщина сообщила, что она стояла на остановке, когда «Нива» вылетела с автомобильной дороги на непроезжую часть. Она успела немного отойти в сторону, однако автомобиль все же наехал ей на ногу. В результате жительница столицы получила травмы — сейчас она находится в больнице и ждет операцию.

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«Пока лежу. Кровотечение еще началось. Переломы и кровотечение», — поделилась о своем состоянии собеседница «360».

По ее словам, бригада медиков приехала достаточно быстро и своевременно оказала необходимую помощь. Пострадавшей наложили временную повязку.

Мы ждали скорую помощь. Я сидела на лавочке, меня подняли. Не знаю, сколько времени прошло [до госпитализации]. Татьяна Пострадавшая

В пресс-службе столичной прокуратуры уточнили, что пять человек, которые пострадали в результате ДТП, экстренно госпитализировали.

Сам 22-летний водитель рассказал, что его машину занесло после сильного снегопада, из-за чего он влетел в остановку, где стояли люди. Он подчеркнул, что переживает из-за несчастного случая.