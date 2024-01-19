Происшествия 19 января 2024, 10:26 Появились подробности о водителе, въехавшем в остановку на юго-востоке Москвы Shot: 22-летний водитель сбил 5 человек на остановке на юго-востоке Москвы Фото: Telegram-канал прокуратуры Москвы

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За рулем «Нивы», сбившей пять человек на остановке на Новочеркасском бульваре в Москве, был 22-летний водитель. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Виновник ДТП рассказал изданию, что его машину занесло после сильного снегопада, из-за чего автомобиль влетел в остановку, где стояли люди. Он добавил, что очень переживает из-за случившегося.

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В пресс-службе столичной прокуратуры добавили, что пять человек, пострадавших в результате аварии, доставили в больницу.

«Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств дорожной аварии», — уточнили в ведомстве.

Ранее водитель иномарки протаранил остановку в Челябинске. В результате аварии пострадал один человек.