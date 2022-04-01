«Перелома в ситуации никакого». Политолог назвал атаку ВСУ на нефтебазу в Белгороде ожидаемой

Российская армия продолжила продвижение вглубь Украины и выполнение всех поставленных задач. Ожидать ответа от ВСУ стоило, но рассматривать нападение на нефтебазу в Белгороде в качестве перелома ситуации не нужно. Об этом «360» заявил политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Военным предстоит выяснить, как украинские вертолеты смогли прорваться на российскую территорию. Ничего страшного в самой атаке на нефтебазу эксперт не увидел.

«Перелома ситуации я не вижу никакого, несмотря на заявления в украинских социальных сетях и наших паникеров. Все тут же начали обсуждать, что вывод войск из зоны Чернобыльской АЭС и перегруппировка — звенья одной цепи. Но это далеко не так. Перелома в спецоперации не произошло», — заявил Михайлов.

Политолог не исключил, что украинские военные совершат еще несколько попыток прорыва на российскую территорию, но опасаться этого не стоит.

Министерство обороны России подтвердило, что пожар на нефтебазе в Белгороде произошел от ракетных ударов с украинских вертолетов Ми-24. Летательные аппараты вторглись на территорию России на предельно низкой высоте. В результате атаки загорелось несколько цистерн с топливом. В министерстве отметили, что нефтебаза не относилась к военным объектам. Там заправлялся столько гражданский транспорт.