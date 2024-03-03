Происшествия 03 марта 2024, 09:06 Переход «большого огня» на жилые дома предотвратили в Приморье В Приморье не допустили переход «большого огня» природных пожаров на жилые дома

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Пожарные в Приморском крае не допустили переход огня на жилые дома во время крупного природного пожара в Хасанском округе. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства по ЧС.

Министерство ГОЧС Приморья / Telegram-канал Министерство ГОЧС Приморья / Telegram-канал Министерство ГОЧС Приморья / Telegram-канал Министерство ГОЧС Приморья / Telegram-канал Министерство ГОЧС Приморья / Telegram-канал

«Приморские пожарные в Хасанском округе предотвратили переход огня на населенные пункты. Они смогли „отбить“ угрозу населенным пунктам», — заявили в ведомстве.

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В краевом министерстве добавили, что на территории округа с 1 по 2 марта зафиксировали 23 термические точки, оперативный штаб три раза увеличил силы и средства по локализации огня.

«Задействовали караулы в пяти пожарных частях, увеличилось число применяемых автоцистерн. Кроме краевых пожарных, задействовали силы „Земли леопарда“ и КГУ „Лесоохрана“», — сказали в ведомстве.

Пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе уточнила РИА «Новости», что в ближайшее время в Хасанском округе дождей не ожидается, что не способствует тушению пожаров.

В конце февраля огонь охватил почти шесть тысяч «квадратов» в районе горы Большое седло в Кисловодске.