03 марта 2024, 09:06
Переход «большого огня» на жилые дома предотвратили в Приморье
В Приморье не допустили переход «большого огня» природных пожаров на жилые дома
Пожарные в Приморском крае не допустили переход огня на жилые дома во время крупного природного пожара в Хасанском округе. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства по ЧС.
«Приморские пожарные в Хасанском округе предотвратили переход огня на населенные пункты. Они смогли „отбить“ угрозу населенным пунктам», — заявили в ведомстве.
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В краевом министерстве добавили, что на территории округа с 1 по 2 марта зафиксировали 23 термические точки, оперативный штаб три раза увеличил силы и средства по локализации огня.
«Задействовали караулы в пяти пожарных частях, увеличилось число применяемых автоцистерн. Кроме краевых пожарных, задействовали силы „Земли леопарда“ и КГУ „Лесоохрана“», — сказали в ведомстве.
Пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе уточнила РИА «Новости», что в ближайшее время в Хасанском округе дождей не ожидается, что не способствует тушению пожаров.
В конце февраля огонь охватил почти шесть тысяч «квадратов» в районе горы Большое седло в Кисловодске.
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