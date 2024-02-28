Происшествия 28 февраля 2024, 18:57 Огонь охватил почти 6 тыс. «квадратов» в районе горы Большое седло в Кисловодске МЧС: спасатели тушат сухостой в районе горы Большое седло в Кисловодске

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Сухая трава загорелась 28 февраля в районе горы Большое седло в Ставропольском крае. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Возгорание произошло в Кисловодске. Огонь охватил площадь в шесть тысяч квадратных метров. Спасатели тушат горящую растительность, не допуская распространения пожара.

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К работе привлекли 55 пожарных, задействовано 15 единиц спецтехники.

Ранее в 60 округах американского штата Техас ввели режим ЧС из-за природных пожаров. Причиной возгорания власти назвали засушливую погоду и сильный ветер.

В начале февраля несколько крупных природных пожаров произошло в Чили. В результате погибло почти 50 человек.