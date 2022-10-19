Несчастье помогло. Девять дней жившую в лесу пенсионерку нашли супруги, которые тоже заблудились | 360°

Эксклюзив 19 октября 2022, 16:40 Несчастье помогло. Девять дней жившую в лесу пенсионерку нашли супруги, которые тоже заблудились Волонтеры: калининградская пенсионерка потерялась в лесу во второй раз за 2 года unsplash

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Пенсионерка из Калининградской области, которая девять дней жила в лесу и питалась травой и листьями, уже терялась в прошлом году в другом лесу. В этот раз все могло бы закончиться трагедией, если бы 87-летнюю бабушку случайно не нашла супружеская пара. Беременная, на девятом месяце, молодая женщина и ее муж почти за грибами и тоже заблудились, рассказала «360» руководитель поисково-спасательного отряда «Запад» Екатерина Преснякова.

«Связь была нестабильной, пропадала, не сразу удалось выяснить их координаты», — поделилась она.

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Пара рассказала, что старушка кричала. Когда они подошли, она была «полусидя-полулежа». Она рассказала супругам, как ее зовут и что она много дней живет в лесу.

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Лес «отвратительный», в нем много оврагов, а чтобы попасть в то место, где в итоге ее нашли, пенсионерка должна была пройти «очень много полей с высокой травой», заметила Преснякова.

«Понятия не имеем, как она могла туда пройти. Мы ту сторону даже не рассматривали. В первые четверо суток искали в ближайших лесах, потом уже начали чесать квадраты за этими лесами», — призналась волонтер.

Дочь кричала от радости

Когда бабушку увозили из леса, она, несмотря на истощение, шутила, просила везти ее «на Чапаева» — там она лежала в больнице после того, как потерялась в лесу в прошлом году. Тогда женщину тоже нашел грибник на болоте, она спала «в каких-то кустах», прячась от диких животных.

По-видимому, на этот раз у семьи бабушки было мало надежды на положительный исход: когда волонтеры позвонили дочери пожилой женщины, она плакала и кричала от радости, сообщила Екатерина. Она призналась, что у нее и самой «в горле ком был».

Сегодня в больнице поисковикам рассказали, что бабушка чувствует себя удовлетворительно, ее состояние стабильно, переломов нет.

«Клещей с нее сняли много, со слов врачей. Питалась она листиками. Ужасно, конечно, но выжила, это самое главное. Планируем через пару недель прийти в гости к этой бабушке с гостинцами. Не было бы счастья, да несчастье помогло. У меня вообще мурашки от этой ситуации», — отметила руководитель ПСО.

Спасение старушки попало на видео.