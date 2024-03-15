Происшествия 15 марта 2024, 05:57 Пенсионерка забыла пакет с 1,4 млн рублей в кондитерской Пенсионерка забыла сумку с 1,4 млн рублей в кондитерской в Томске РИА «Новости»

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В Томске полицейские вернули пенсионерке более 1,4 миллиона рублей, которые она оставила в сумке в одной из городских кондитерских. Об этом сообщило в своем Telegram-канале МВД России по Томской области.

В полицию обратилась местная жительница, которая нашла в одной из томских кондитерских пакет с крупной суммой денег. Правоохранители прибыли в торговую точку, где изучили записи с камер видеонаблюдения и уже в течение суток установили, что сумку с наличными потеряла 65-летняя горожанка.

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«Как выяснили стражи правопорядка, пенсионерка сняла со своего счета более 1,4 миллиона рублей и по пути домой зашла в магазин за пирожными, где и забыла пакет с наличными», — говорится в сообщении.

Полицейские вернули потерянные сбережения пожилой женщине.

В начале марта мошенники обманули жительницу Иркутской области, убедив ее взять займ на сумму 1,7 миллиона рублей, а затем перечислить деньги на «безопасный счет». Своевременное вмешательство полиции спасало женщину от потери квартиры, которую ее убеждали продать те же аферисты.