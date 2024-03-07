Происшествия 07 марта 2024, 10:12 Жительница Иркутской области отдала мошенникам 1,7 млн рублей и чуть не потеряла жилье Мошенники под Иркутском обманули женщину на 1,7 млн и едва не лишили квартиры

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В Иркутской области местная жительница стала жертвой мошенников. Она отдала им 1,7 миллиона рублей и чуть не лишилась квартиры, сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк.

«Неизвестные несколько раз звонили женщине, представляясь сотрудниками государственных органов. Они сообщили, что на ее имя оформляются кредиты», — уточнила Волк.

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Она добавила, что аферисты убедили жертву взять займ в банке и перечислить деньги на «безопасный счет», чтобы прекратить подозрительные операции. Таким образом, потерпевшая лишилась 1,7 миллиона рублей, но на этом аферисты не остановились. Женщине заявили о дистанционной продаже ее жилья, а также объяснили, как спасти недвижимость. Для этого ей якобы нужно продать квартиру по заниженной стоимости, а вырученные деньги положить на тот же «безопасный счет».

Сотрудники полиции вовремя вмешались в ситуацию и помогли женщине уберечь свой жилище от аферистов. После случившегося следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее пожилая жительница Санкт-Петербурга попалась на удочку мошенников и потеряла свыше 21 миллиона рублей. Пенсионерку убедили продать квартиру.