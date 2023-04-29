29 апреля 2023, 00:27
Пожилая женщина из Новосибирска погибла под колесами контейнеровоза
ДТП произошло на улице Волочаевской в Новосибирске. Контейнеровоз насмерть сбил пожилую женщину. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные городской Госавтоинспекции.
Авария случилась неподалеку от дома № 122. Грузовик МАН, за рулем которого находился 50-летний водитель, сбил пенсионерку.
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В результате 70-летняя женщина погибла. Она переходила дорогу в неположенном месте.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.
ДТП
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