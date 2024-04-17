17 апреля 2024, 17:42
Пенсионера ранило при обстреле Донецка
Кулемзин: мужчина пострадал при обстреле Петровского района в Донецке
Мирный житель 17 апреля получил ранение в результате обстрела Петровского района в Донецке. Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«По предварительной информации, в результате обстрела Петровского района по улице Белозерской ранен мужчина 1949 года рождения», — написал глава города.
Реклама
Как сообщал Кулемзин, боевики вели обстрел в том числе кассетными снарядами. Под вражеским огнем оказался также Куйбышевский район.
«Будьте осторожны!» — призывал мэр.
Ранее ранение из-за обстрела ВСУ в Донецке получила 71-летняя женщина. Информация о ее состоянии не уточнялась.
Пенсионеры
ВСУ
Мужчины
Боевики
Донецк
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама