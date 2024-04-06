Происшествия 06 апреля 2024, 18:51 Жительница Донецка получила ранение из-за обстрела ВСУ Мэр Кулемзин: при обстреле Донецка пострадала мирная жительница Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Украинские боевики открыли огонь по Донецку. Под обстрелы попала мирная жительница, сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что ВСУ атаковали улицу Композиторов в Петровском районе. В результате ранение получила 71-летняя женщина. Информация о ее состоянии не уточнялась.

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Несколькими часами ранее село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области подверглось атаке со стороны украинских боевиков. Они сбросили два беспилотника. В первом случае загорелась крыша частного дома, второй не сдетонировал.

На окраине поселка Задорожный Краснояружского района под Белгородом 6 апреля ВСУ сбросили дрон. Взрыв повредил линию электропередачи.