Происшествия 30 августа 2023, 11:45 Пенсионера отыскали спустя неделю блужданий по лесу в Кузбассе Полиция нашла пожилого жителя Кузбасса на 7-й день после исчезновения в лесу

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В Кемеровском районе спасли 70-летнего грибника, который ушел в лес и заблудился. Его отыскали на седьмой день после исчезновения и передали медикам, сообщила полиция Кузбасса.

Пенсионер ушел собирать грибы в лес около села Барановка 22 августа. Спустя время он позвонил сожительнице и сказал, что заблудился. Женщина обратилась за помощью в экстренные службы.

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Охотники, полицейские и спасатели устроили поисковую операцию. Местность осмотрели с вертолета Ми-8 управления Росгвардии, внимание пожилого мужчины попытались привлечь светошумовыми сигналами. На седьмой день полицейские наткнулись на перчатки и носовой платок пенсионера, а потом и на него самого в чаще леса.

Мужчину напоили водой и передали на осмотр бригаде скорой помощи. Он сказал, что сначала сам пытался выбраться из леса, но не смог.

В Дмитрове заблудился 88-летний грибник. Он ушел в лес рядом с деревней Дьяково. Пенсионера нашли глубокой ночью.