Подмосковье 26 июля 2023, 14:49 Работники «Мособлпожспаса» нашли заблудившихся в лесах Подмосковья трех пенсионеров ГКУ МО "Мособлпожспас"

Читать 360tv в

Работники поисково-спасательных постов 270-й, 286-й и 334-й пожарно-спасательных частей «Мособлпожспаса» вывели из леса трех пенсионеров. Они заблудились в Дмитрове, Шатуре и Ступине.

Жительница Дмитрова обратилась в «112» с просьбой разыскать ее супруга, который рано утром ушел за грибами и к ночи не вернулся домой. Мужчина потерялся в лесу рядом с деревней Дьяково.

Реклама

«Выяснилось, что заблудившемуся мужчине исполнилось 88 лет, и он передвигался с тростью. Прибыв в район поиска, спасатели ПСП ПСЧ-270 стали прочесывать лесополосу, подавая звуковые сигналы и работая на отклик», — сообщил замначальника госучреждения Игорь Сорокин.

По его словам, мужчину отыскали в три часа ночи.

«Возле деревни Большое Образцово Ступинского округа заблудился 70-летний мужчина, который приехал за грибами на автомобиле вместе с дочерью и внуком. Однако пенсионер увлекся сбором дикоросов и разминулся с родными», — добавил Сорокин.

Спасатели нашли пенсионера и вернули его родственникам. В это же время в Шатуре работники «Мособлподспаса» вывели из леса 65-летнюю жительницу деревни Вяхирево.

Медицинская помощь пенсионерам не понадобилась.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».